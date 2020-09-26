«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Даллас Старз» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли. Игра проходила в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 5:4.

В составе победившей команды дублем отметился Брейден Пойнт, еще по одной шайбе забросили Янни Гурд и Алекс Киллорн. Автором победной шайбы в дополнительное время стал Кевин Шаттенкирк. Российский форвард Никита Кучеров записал себе в актив две результативные передачи. Защитник Михаил Сергачев также отдал два голевых паса. Российский голкипер Андрей Василевский сделал 26 сейвов.

За «Даллас» дважды отличился Джон Павелски, также по шайбе забросили Кори Перри и Йон Клинбер. Россиянин Александр Радулов отдал результативную передачу. Вратарь Антон Худобин совершил 30 сейвов.

Счет стал 3-1 в пользу «Тампы», серия длится до четырех побед.