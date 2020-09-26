В Сочи на одноименном автодроме состоится первая гонка десятого этапа Формулы-2. Болиды займут свои места на стартовой решетке сегодня, 26 сентября, в 10:15 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Россию будут представлять три пилота: Роберт Шварцман, Артем Маркелов и Никита Мазепин.

Накануне, в пятницу, состоялась квалификация, лучшее время в которой показал японский пилот Юко Цунода. Со вторым результатом финишировал его партнер по команде Carlin Джехан Дарувала. Замкнул первую тройку Мик Шумахер, выступающий за команду Prema.

Его напарник Шварцман показал седьмое время. Никита Мазепин завершил квалификацию с десятым результатом, Артем Маркелов — с 20-м.