Президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Сергей Чопозов в интервью Nevasport прокомментировал информацию о том, что чемпионат России в олимпийском сезоне будет проходить в Северной столице.

— Чемпионат России в олимпийском сезоне состоится в Северной столице. Петербургу пришлось бороться с другими городами или же это был единственный вариант?

— Чемпионат России обычно проводится в декабре, Олимпиада — уже в феврале, так что многие регионы хотят заполучить проведение предолимпийского турнира. Естественно, была борьба, и Петербург в ней победил.

— Как вам кажется, какая площадка лучше бы подошла для чемпионата России? “Юбилейный” находится в центре города, “Ледовый дворец” — вместительнее.

— Решения по площадке пока нет, но предположительно, это будет Юбилейный.

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