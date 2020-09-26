Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор анонсировал бой с боксером Мэнни Пакьяо.

В «Твиттере» ирландец написал, что очень рассчитывал провести сезон, предлагал разных противников и разные даты, но случилась пандемия коронавируса.

«На тот момент я и так достаточно долго ждал. Ну, что было, то было — наплевать. Теперь я буду боксировать с Мэнни Пакьяо на Ближнем Востоке», — написал Макгрегор.

Напомним, в начале лета Конор в очередной раз объявил о завершении карьеры, но затем неоднократно намекал на ее возобновление. Глава UFC Дана Уайт также говорил, что готовит для Макгрегора «что-то интересное».

Ирландец в своей карьере провел один бой по правилам профессионального бокса. В августе 2017 года он сразился с Флойдом Мейвезером, но потерпел поражение нокаутом в десятом раунде.