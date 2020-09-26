«Зенит», вернувший себе лидерство в чемпионате России, на своем поле примет «Уфу» в матче девятого тура. Подопечные Сергея Семака идут вровень с московским «Спартаком» и опережают его лишь по дополнительным показателям.

Чтобы не отстать от красно-белых, которые с большой долей вероятности сегодня обыграют «Тамбов», Семаку нужно выставлять оптимальный состав. Место в воротах, как и ранее, займет Михаил Кержаков — в отсутствие Андрея Лунева он стал практически единственным голкипером. На лавке останется Александр Васютин.

В центре обороны должны сыграть Деян Ловрен и Ярослав Ракицкий — по словам Семака, украинский защитник восстановился и полноценно готовился к матчу. На правом фланге расположится Вячеслав Караваев — здесь у Семака особого выбора нет. Слева, скорее всего, сыграет Дуглас Сантос.

Есть и другой вариант: слева появится Даниил Круговой, а универсальный Сантос сместится в центр поля — в таком случае, в составе не хватит места для Магомеда Оздоева. Если же Дуглас останется на привычной позиции, то в центре сыграют Оздоев и Вильмар Барриос.

Место справа уже застолбил за собой бразилец Малком, слева обычно играет Себастьян Дриусси. Сейчас аргентинец восстанавливается после травмы, поэтому на его позиции можно ожидать появление Андрея Мостового. Молодой россиянин старается уцепиться за выпавший шанс — в матче с «Арсеналом» в 7-м туре он был признан лучшим игроком сине-бело-голубых.

В нападении ждать сюрпризов не приходится: на поле появится неизменная и эффективная связка Сердар Азмун — Артем Дзюба.

Состав «Зенита» на матч с «Уфой» (версия Nevasport): Кержаков — Караваев, Ловрен, Ракицкий, Сантос — Оздоев, Барриос — Малком, Мостовой — Азмун, Дзюба.