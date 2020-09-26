Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» примет эстонский «Калев» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра будет проходить сегодня, 26 сентября, на паркете «Сибур Арены», начало запланировано на 20:00 по московскому времени.

«Зенит» начал сезон с двух побед подряд, на старте чемпионате обыграв сначала подмосковные «Химки» (79:67) на выезде, затем польскую «Зелёну Гуру» (83:74) дома.

«Калев» в этом сезоне еще не провел ни одного официального матча, встреча с «Зенитом» станет для эстонского клуба первой в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

В межсезонье состав «Зенита» значительно изменился, клуб расстался с рядом игроков и приобрел новых. Главным тренером команды остается испанец Хави Паскуаль.