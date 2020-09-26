В Санкт-Петербурге на паркете «Сибур Арены» состоится баскетбольный матч между «Зенитом» и эстонским «Калевом». Игра в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ будет проходить сегодня, 26 сентября, и начнется в 20:00 по московскому времени.

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«Зенит» начал сезон с двух побед подряд, на старте чемпионате обыграв сначала подмосковные «Химки» (79:67) на выезде, затем польскую «Зелёну Гуру» (83:74) дома.

«Калев» в этом сезоне еще не провел ни одного официального матча, встреча с «Зенитом» станет для эстонского клуба первой в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.