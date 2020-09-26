Латвийский фигурист Денис Васильев одержал победу на турнире серии «Челленджер» Nebelhorn Trophy. Спортсмену впервые в карьере удалось приземлить четверной прыжок на официальных соревнованиях ISU.

После короткой программы Васильев шел лишь на пятом месте, но по сумме баллов стал первым. В произвольной программе Денис исполнил четверной сальхов, судьи оценили элементы в 12,22 балла. По итогам проката 21-летний фигурист набрал 159,63 балла, из них 76,63 — за технику.

Тренером Васильева является двукратный чемпион мира Стефан Ламбьель.

Напомним, соревнования завершились вчера, 25 сентября. Второе место занял итальянский фигурист Габриэле Франгипани, набравший 231,65 балла за два проката. Замкнул призовую тройку швед Николай Майоров с результатом 218,07 баллов.