Бывший полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, который в статусе свободного агента может перейти в «Локомотив», до сих пор не определился со своим будущим.

Как сообщает «РБ-Спорт», футболист попросил у столичного клуба еще пять дней на принятие решение. Отмечается, что на Кузяева также претендует «Краснодар».

Приоритетным вариантом для 27-летнего Кузяева был европейский клуб, однако футболист не смог договориться ни с одним из них.

Ранее СМИ писали, что главный тренер «Локомотива» Марко Николич выступил за подписание контракта с Кузяевым. «Железнодорожники» готовы платить полузащитнику 3 миллиона евро в год, а также выплатить 2-3 миллиона в качестве подписного бонуса.

Срок контракта Кузяева с «Зенитом» истек по завершении прошлого сезона.