Футболистом петербургского «Зенита», изолированным перед матчем с «Уфой», оказался полузащитник Даниил Шамкин.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин. Источник утверждает, что изоляция игрока — это мера предосторожности. Все тесты на коронавирус, сданные накануне футболистами «Зенита», дали отрицательный результат. У Шамкина поднялась температура, так как он простудился.

Также источник пишет, что защитник Ярослав Ракицкий восстановился после травмы и может войти в заявку на матч, однако вряд ли появится на поле, так как «Зенит» бережет его к матчу со «Спартаком».

Напомним, сегодня, 26 сентября, «Зенит» на своем поле примет «Уфу» в матче девятого тура РПЛ. Игра на «Газпром-Арене» начнется в 16:30 по московскому времени.