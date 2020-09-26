Петербургский «Зенит» отказался от покупки полузащитника «Удинезе» Родриго де Пауля из-за высокой стоимости.

Журналист Николо Скира утверждает, что клубы не сошлись в цене, но руководство «Удинезе» не захотело снижать требования. Итальянцы просят за футболиста 35 миллионов евро, в то время как «Зенит» готов заплатить 25 миллионов — это самое высокое предложение сине-бело-голубых.

Петербуржцы сочли требования «Удинезе» завышенными и отказались от сделки. Скорее всего. переговоры по де Паулю прекратит и «Лидс».

В прошлом сезоне футболист принял участие в 34 матчах в Серии А, забил семь мячей и сделал шесть результативных передач.