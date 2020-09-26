«Зенит» не интересуется полузащитником «Пари Сен-Жермен» Юлианом Дракслером, утверждает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, «Зенит» не готов удовлетворить финансовые требования немецкого футболиста. В Париже он получает около 6 миллионов евро в год с учетом бонусов.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» ведет переговоры о трансфере Дракслера. Гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев это опроверг.

Дракслер перешел в «ПСЖ» из «Вольфсбурга» в 2017 года за 36 млн евро. В составе парижан атакующий полузащитник провел 143 матча, забил 21 гол и сделал 32 голевые передачи.

Отметим, срок действующего контракта Дракслера с «ПСЖ» истекает летом 2021 года. Ранее игроком интересовался «Лидс».