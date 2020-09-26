Первая ракетка России Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего Открытого чемпионата Франции. Спортсмен признал, что в игре на грунте уступает многим теннисистам.

«Мне кажется, сейчас мой уровень падает против многих, многих хороших игроков на грунте. Многим теннисистам вращение дается естественно, а мне приходится менять игру, адаптироваться – и это делает меня более уязвимым», — сказал Медведев, слова которого приводит «Ролан Гаррос».

В первом круге российский теннисист встретится с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем. Стоит отметить, что в прошлых сезонах Медведев не выиграл ни одного матча на «Ролан Гаррос». Также в этом году спортсмен уступил в первом круге грунтового турнира в Гамбурге (Германия).

«Может быть, мне поможет то, что сейчас прохладнее. Мяч будет меньше лететь, меньше вращаться. Думаю, это может дать мне преимущество», — сказал Медведев.