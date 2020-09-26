На автодроме «Сочи» стартовала третья свободная практика в рамках российского этапа Гран-при Формулы-1. Заезды начались в 12:00 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Накануне, в пятницу, состоялись две свободные практики, оба раза с лучшим временем финишировал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят сначала показал седьмой результат, затем — 13-й. По его мнению, в квалификации можно будет побороться за выход в третий сегмент.

Квалификация также состоится сегодня, 26 сентября, и начнется в 15:00 мск. Гонка будет проходить в воскресенье.

Напомним, российский этап Гран-при стал первым в текущем сезоне, на котором присутствуют зрители.