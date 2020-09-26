Стопкоронавирус.рф обновил официальную статистику по числу россиян, зараженных коронавирусной инфекцией. На пятницу, 26 сентября, еще 7 523 жителя России сдали положительные тесты на COVID-19. Таким образом, общее число заболевших достигло 1 143 571.

У 183 196 зараженных заболевание находится в активной стадии.

За минувшие сутки по выздоровлению выписаны 6 004 россиян. Всего 940 150 человек в стране успешно справились с болезнью. За последние 24 часа 169 человек скончались. Всего за время пандемии коронавирус унес жизни 20 225 россиян.

Наибольший прирост заболеваемости вновь зафиксирован в Москве — 1792 новых случая. Всего в столице зафиксированы 283 760 зараженных. В Московской области добавились 204 пациента, всего — 72 733. В Санкт-Петербурге 232 новых случая, всего — 42 030.