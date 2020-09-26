Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Ротором» в девятом туре чемпионата России по футболу.

«Матч состоится. Мы такого рода подарков не получаем. И прекрасно помним матч с «Оренбургом» в прошлом году, который был одним из самых сложных в сезоне. Готовимся к сложной игре», — сказал Слуцкий, слова которого приводит пресс-служба «Рубина».

Тренер отметил, что голкипер Юрий Дюпин вернулся в общую группу и тренировался всю неделю. Слуцкий выразил надежду, что команде удастся обойтись без потерь.

«Мы уже давно отталкиваемся от собственного построения игры, даже когда играем с такими большими командами, как «Спартак». Отталкиваемся от своих атакующих действий и моделей, которые отрабатываем на тренировках», — сказал специалист.

Напомним, матч «Ротор» — «Рубин» состоится в воскресенье, 27 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.