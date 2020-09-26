Во время матча «Зенит» — «Уфа» в рамках девятого тура чемпионата России по футболу крыша стадиона «Газпром-Арена» будет открыта.

Об этом сообщает аккаунт «Крыша «Газпром-Арены» в «Твиттере». Матч состоится сегодня, 26 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

На данный момент «Зенит возглавляет турнирную таблицу, набрав 17 очков после восьми туров чемпионата. С таким же количеством баллов на втором месте идет «Спартак», москвичи уступают лишь по дополнительным показателям.

В сегодняшнем матче «Зениту» не помогут травмированные полузащитник Себастьян Дриусси и голкипер Андрей Лунев. Под вопросом участие защитника Ярослава Ракицкого: он восстановился, но «Зенит» может оставить игрока в запасе, чтобы поберечь к матчу со «Спартаком».