Гонщик Формулы-1 Александр Албон, выступающий за «Ред Булл», продемонстрировал свои знания в русском языке.

«Я знал эти слова лет 10 назад — не знаю, насколько плохо получится. Меня зовут Алекс. Я же правильно все произнес?» — сказал Албон в интервью «Матч ТВ».

Затем пилот добавил, что может произнести ещё одну фразу на русском языке, но не уверен, что в ней есть какой-то смысл.

«У меня был русский напарник, когда я был в картинге. Заткнись, тупой идиот. Я верно сказал? Да, это мой напарник меня научил и сказал так говорить другим российским гонщикам», — заявил Албон.

Напомним, в прошлом сезоне Албон выступал в составе «Торо Россо» (сейчас команда называется «Альфа Таури»), затем был повышен до «Ред Булл».