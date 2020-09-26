Новый главный тренер футбольного клуба «Томь» Александр Кержаков сформировал тренерский штаб.

Пресс-служба клуба сообщает, что помогать 37-летнему тренеру будут Руслан Аджинджал и Владимир Казаков. Виктор Себелев и Александр Подшивалов продолжат работу на своих должностях. Владимир Помещиков перейдет в тренерский штаб «Томи-М», а Павел Самойлов останется в ЦПФ «Томь».

Последним клубом, в котором работал Казаков, был «Муром». Наивысшим достижением команды стало шестое место в ПФЛ. Аджинджал начал тренерскую карьеру в 2016 году в «Краснодаре», позже работал с Казаковым в «Муроме».

На данный момент «Томь» занимает 21-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ, набрав всего три очка после одиннадцати туров.