В Сочи на одноименном автодроме завершилась первая гонка российского этапа Формулы-2. Победу одержал Мик Шумахер, со вторым результатом финишировал Каллум Айлотт, третье место занял Юки Цунода.

Российский пилот Роберт Шварцман, выступающий за команду «Према», закончил гонку на 11-й позиции. Никита Мазепин стал восьмым и в завтрашней гонке, которая проходит с перевернутой решетки, будет стартовать с поула. Артем Маркелов занял 15-е место.

Лидером личного зачета пилотов сейчас идет Шумахер, набравший 186 очков. Каллум Айлот идет на второй строчке с 168 баллами, Юки Цунода — третий (145). Шварцман опустился на пятую позицию, россиянин набрал 140 очков.