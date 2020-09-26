Джейк Джосон, помощник Мэнни Пакьяо, подтвердил, что команда начала переговоры с ирландцем Конором Макгрегором о проведении боя в 2021 году.

«Переговоры между лагерем сенатора Пакьяо и командой Макгрегора продвигаются. Ради всех филиппинских жертв коронавируса Пакьяо в следующем году будет сражаться с суперзвездой UFC Конором Макгрегором», — сказал Джосон, слова которого приводит ESPN.

Он подчеркнул, что огромная часть дохода Пакьяо будет направлена на поддержку тем, кто пострадал от пандемии коронавируса.

Напомним, ранее Макгрегор в «Твиттере» анонсировал поединок с Пакьяо. В мае ирландец объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах, затем несколько раз намекал на возвращение. Глава UFC Дана Уайт говорил, что готовит для него что-то интересное.