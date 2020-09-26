Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча «Зенита» с «Уфой» в 9-м туре РПЛ.

Мостовой обратил внимание на то, что команды выиграли только по одной из четырех предыдущих встреч в чемпионате России. Но если «Зенит» подпустил к себе только «Спартак», то «Уфа» скатилась на дно турнирной таблицы, отметил эксперт.

«Сергей Семак сообщил, что работает с командой в обычном ключе. Коуч чемпиона отметил, что проблемы в обороне у гостей временные, при этом подчеркнул, что сильная защита — визитная карточка «Уфы», — приводит слова Мостового «Всё про спорт».

Он также отметил, что Семак подтвердил нормальное состояние защитника Ярослава Ракицкого, восстановившегося после травмы.

«Команда готовится поздравить с 40-летием фанатское движение Санкт-Петербурга. Считаю, лучшим поздравлением станет уверенная победа», — считает Мостовой.