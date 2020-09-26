Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль раскритиковал организаторов Открытого чемпионата Франция за условия на турнире.

По мнению Надаля, «Ролан Гаррос» будет сильно отличаться от грунтового турнира в Риме, где были созданы хорошие условия. Испанец пожаловался на холодную погоду и мячи.

«Турнир на открытом воздухе, девять градусов, дождь, ветер… Мячи сильно отличаются от мячей прошлых лет. Новые мячи для турнира выглядят как камни, но мы должны сталкиваться с этим изо дня в день и преодолевать возникающие препятствия», — сказал Надаль, слова которого приводит L`Equipe.

Напомним, розыгрыш основной сетки турнира стартует 27 сентября. В первом круге Надаль встретится с белорусом Егором Герасимовым. Испанец является 12-кратным победителем «Ролан Гаррос».