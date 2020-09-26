Петербургский «Зенит» определился с цветом формы на матч с «Уфой» в рамках девятого тура чемпионата России по футболу.

Игра будет проходить в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» сегодня, 26 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Подопечные Сергея Семака появятся на поле в традиционной домашней экипировке лазурного цвета.

Помочь «Зенит» в сегодняшнем матче не смогут травмированные голкипер Андрей Лунев и полузащитник Себастьян Дриусси. Неизвестно, сыграет ли защитник Ярослав Ракицкий — он восстановился после травмы, но СМИ писали, что Семак может поберечь футболиста для матча со «Спартаком».

Напомним, «Зенит» после восьми туров чемпионата России набрал 17 очков и идет на первом месте. У «Спартака» такое же количество баллов, москвичи уступают по дополнительным показателям.