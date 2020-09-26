В Сочи на одноименном автодроме продолжается российский этап Гран-при Формулы-1. Сегодня, 26 сентября, состоится квалификация, бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.
Заезды начнутся в 15:00 по московскому времени. По итогам квалификации пилоты определят свои позиции на стартовой решетке в завтрашней гонке. В воскресенье пилотам предстоит преодолеть 53 круга, общая протяженность дистанции составит 309,745 километра.
Этап Гран-при в Сочи стал первым в сезоне, на котором присутствуют зрители.
Напомним, лидером личного зачета пилотов идет гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон, второе место занимает его партнер по команде Валттери Боттас. Замыкает первую тройку Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
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