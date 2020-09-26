Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о первых для себя соревнованиях в сезоне-2020/21.

Спортсменка приняла участие в контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга, которые являются отборочными на третий этап Кубка России.

На своей странице в «Инстаграме» Константинова написала, что с начала лета её девиз — Step by step (шаг за шагом».

«Восстановиться после травмы, карантина, возвращать старые кондиции, постепенно улучшать то, что умела. Прошел первый мой старт сезона, в закрытом режиме, без трансляций и огласки, с награждением в масках. Очень важный для меня step», — написала Станислава.

Она отметила, что не соревновалась с декабря прошлого года, когда завершила самый тяжелый сезон в своей карьере. Фигуристка подчеркнула, что для неё было важно выступить без ошибок и почувствовать соревновательный дух.

«Я успешно справилась с этой задачей. Проведен анализ мелких технических недочетов, работаем дальше. Работы очень много, но я рада, что смогла успешно «стартануть» в этот непростой сезон», — написала Константинова.