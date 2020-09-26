Министр спорта России Олег Матыцин ответил на вопрос о конфликте тренеров по фигурному катанию Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

«Меня это абсолютно не захватывает. Считаю, что у Минспорта есть гораздо более серьезные проблемы. Не буду комментировать такие ситуации, даже если они связаны с великими именами чемпионов», — заявил Матыцин в эфире телеканала «Матч! Страна».

Матыцин подчеркнул, что необходимо уважительно относиться друг к другу и к чужой личной жизни. Специалист добавил, что к нему обращались по данному вопросу, но это не входит в компетенции Министерства спорта.

«Наша задача – обеспечить условия для подготовки к соревнованиям. Отечественная школа фигурного катания известна во всем мире, активно развивается, это очень популярный вид спорта, ничего не вижу плохого в соревнованиях тренерских школ», — сказал Матыцин.

Он предложил вести себя в подобных ситуациях максимально достойно и все профессиональные вопросы решать в соответствии с юридическими аспектами.