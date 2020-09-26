На автодроме в Сочи стартовала квалификация российского этапа Гран-при Формулы-1. Заезды начались в 15:00 по московскому времени, бесплатную прямую трансляцию можно посмотреть по ссылке.

Квалификации предшествовали три сессии свободных заездов. В первых двух, состоявшихся накануне, лучшее время показал пилот «Мерседеса» Валлтери Боттас, в третьей лидером стал его напарник Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят сначала финишировал с седьмым результатом, затем — с 13-м и 9-м.

По мнению Квята, сегодня в квалификации он сможет побороться за выход в третий сегмент. По итогам заездов определятся места пилотов на стартовой решетке завтрашней гонки. Пилотам предстоит преодолеть 53 круга, общая протяженность дистанции составит 309,745 км.