Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком определился со стартовым составом команды на матч с «Уфой» в рамках девятого тура российской Премьер-лиги.

Матч будет проходить в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» сегодня, 26 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Место в воротах займет Михаил Кержаков, в обороне сыграют Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий и Дуглас Сантос. В центре поля появятся Вильмар Барриос и Магомед Оздоев. Вместо травмированного Себастьяна Дриусси на поле выйдет Александр Ерохин, пару ему составит бразилец Малком. В атаке сыграет связка Сердара Азмуна и Артема Дзюбы.

Ранее сообщалось, что из-за высокой температуры от команды изолирован Даниил Шамкин. По информации СМИ, игрок простудился, его тест на коронавирус — отрицательный.