На автодроме «Сочи» в рамках российского этапа Гран-при Формулы-1 завершилась третья свободная практика. С лучшим временем финишировал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым стал его напарник Валттери Боттас, замкнул первую тройку Карлос Сайнс из «Макларена».

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал девятый результат. В предыдущих сессиях он был седьмым и 13-м. В двух первых тренировках лучшее время демонстрировал Боттас.

Также сегодня, 26 сентября, в Сочи состоится квалификация, по итогам которой определятся места пилотов на стартовой решетке в завтрашней гонке. По мнению Квята, в квалификации он сможет побороться за выход в третий сегмент.