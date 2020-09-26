Петербургский «Зенит» начал встречу против «Уфы» в рамках 9-го тура чемпионата России по футболу сезона-2020/21. Игра проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».

Главным арбитром встречи назначен Алексей Сухой, ему помогают в игре Рустам Мухтаров и Андрей Болотенков, боковые судьи. Один из первоначальных лайнсменов, Константин Шаламберидзе, почувствовал недомогание незадолго до игры, его заменили на Рустама Мухтарова.

В предыдущем туре РПЛ «Зенит» в Екатеринбурге поделил очки с «Уралом», а «Уфа» дома уступила ЦСКА с минимальным счетом 0:1.

На данный момент «Зенит» идет в лидерах турнирной таблицы, за 8 матчей команда Сергея Семака набрала 17 очков. Аналогичный результат у московского «Спартака». «Уфа» же пока идет в нижней части таблицы: 14-е место, 5 очков.