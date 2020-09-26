Петербургский баскетбольный «Зенит» начал матч против эстонского «Калева» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Игра проходит на стадионе «Сибур-Арена» в Петербурге, бесплатную прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Отметим, «Зенит» начал сезон в Единой лиге ВТБ с двух побед подряд. В первом туре чемпионата команда Хавьера Паскуаля обыграла сначала подмосковные «Химки» (79:67) на выезде, затем польскую «Зелёну Гуру» (83:74) дома.

Эстонский «Калев» в этом сезоне еще не провел ни одного официального матча, встреча с «Зенитом» станет для эстонского клуба первой в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

В прошлом сезоне «Зенит» и «Калев» дважды сыграли друг с другом в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, оба раза побеждала команда из Эстонии.