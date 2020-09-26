В закрытом режиме состоялись контрольные прокаты сборной Санкт-Петербурга по фигурному катанию. У мужчин лучший результат показал Андрей Мозалев, тренирующийся под руководством Кирилла Давыденко.

Мозалев набрал 279,85 балла по сумме двух программ. В нынешнем сезоне фигурист дебютирует на взрослом уровне, он принимал участие в контрольных прокатах сборной России в Новогорске. Минувший сезон Мозалев завершил победой на чемпионате мира среди юниоров.

Второе место на петербургских прокатах занял Евгений Семененко с результатом 273,15 балла. Третьим стал Михаил Коляда, набравший 257,45 баллов.

Напомним, в минувшее межсезонье Коляда покинул группу Валентины Чеботаревой, в которой тренировался с детства, и перешел к Алексею Мишину.