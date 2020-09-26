Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при России — десятого этапа сезона-2020 в «Формуле-1».

Соревнования проходят на автодроме в Олимпийском парке в Сочи.

Результат Хэмилтона в заключительной части квалификации — круг за 1 минуту 31.304 секунды. Второе место занял пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, проиграв Хэмилтону 0.563 секунды, третье место у партнера Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттаса — 0,652 секунды от результата лидера.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не сумел пробиться в финальный сегмент квалификации, он будет стартовать в итоговой гонке с 12 позиции. Его партнер Пьер Гасли занял девятую позицию.

Итоговая гонка Гран-при России состоится завтра, 27 сентября.