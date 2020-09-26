Российский теннисист Андрей Рублев обыграл норвежца Каспера Рууда и вышел в финал турнира АТР500 в Гамбурге.

Матч прошел на центральном корте «Ротенбаум клуба» и продлился 1 час и 23 минуты. Теннисисты сыграли два сета, счет по партиям 6:4, 6:2 в пользу россиянина.

Рублев сделал четыре подачи навылет за весь матч, а также совершил две двойных ошибки за игру. Рууд не сумел сделать ни одного эйса за игру, а также допустил одну ошибку на подаче.

В финале турнира АТР500 в Гамбурге Андрею Рублеву предстоит сразиться с победителем пары Кристьян Гарин (Чили) — Стефанос Циципас (Греция), этот матч состоится чуть позднее. На пути к финалу Андрей Рублев обыграл также двух американцев Тенниса Сандгрена и Томми Пола, а также испанца Роберто Баутисту Агута.

Финал турнира АТР500 в Гамбурге состоится завтра, 27 сентября.