Молодёжный состав VP.Prodigy обыграла европейский колллектив Alliance в финале нижней сетки турнира OGA Dota PIT Season 3 и вышла в финал, где уже в 18:00 по мск встретится с и

Общая продолжительность каждой из карт составила в среднем 35 минут. Коллектив Егора epileptick1d Григоренко всю встречу имел преимущество и закончил матч со счётом 2:0.

VP.Prodigy вышла в гранд-финал турнира, который пройдёт в формате best-of-5 и встретится с одной из лучших команд мира, возглавляемой Клементом Puppey Ивановым. 23 сентября между этими тэгами уже была встреча, которая завершилась со счётом 2:1 в пользу Team Secret.

Alliance занимают третье место и получают $19 822 призовых.

OGA Dota PIT Season 3 проходит с 20 по 26 сентября между лучшими командами европейского и СНГ-региона. Коллективы борются за главный приз в размере $70 тыс. за первое место.