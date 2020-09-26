Шведский биатлонист, олимпийский чемпион 2018 года в эстафете Себастьян Самуэльссон высказался о запрете на фторсодержащие мази для лыж.

По мнению Самуэльссона, чьи слова цитирует Radiosporten, лучше всего было бы просто запретить мази, содержащие фтор, а все сборные последовали бы этому правилу.

«Но мы уже видели из ситуации с допингом, что мошенники все равно будут обманывать, если будет на то возможность», – заявил Самуэльссон, известный своими высказываниями против использования допинга.

Напомним, на данный момент в FIS тестируется аппарат, который будет измерять содержание фтора в смазке для лыж каждого участника. Запрет на фторовые мази был введен в связи с вредным влиянием этого вещества на экологию.