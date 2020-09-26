Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун открыл счет в матче против «Уфы» в девятом туре чемпионата России по футболу сезона-2020/21.

Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, на данный момент счет в матче 1:0 в пользу хозяев.

Мяч Сердар Азмун забил на 24-й минуте встречи. Автором результативной передачи в этой атаке стал Вильмар Барриос.

Это уже пятый мяч Азмуна в текущем розыгрыше РПЛ, ранее он забивал «Тамбову», «Ростову» и ЦСКА (2).

В предыдущем туре РПЛ «Зенит» в Екатеринбурге поделил очки с «Уралом», а «Уфа» дома уступила ЦСКА с минимальным счетом 0:1.

На данный момент «Зенит» идет в лидерах турнирной таблицы, за 8 матчей команда Сергея Семака набрала 17 очков.