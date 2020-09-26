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  • 17:54,  26 сентября 2020
ФК "Зенит"
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Дзюба с пенальти удвоил преимущество «Зенита» в матче с «Уфой»

Дзюба с пенальти удвоил преимущество &#171;Зенита&#187; в матче с &#171;Уфой&#187;
Артём Дзюба. Фото: ФК "Зенит"

Российский нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба удвоил преимущество команды в матче против «Уфы» в 9-м туре чемпионата России по футболу.

Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, на данный момент счет 2:0 в пользу хозяев поля.

Гол был забит с пенальти на 32 минуте встречи, право на одиннадцатиметровый удар заработал Дуглас Сантос.

Первый мяч в этой встрече был забит на 24-й минуте встречи, это сделал Сердар Азмун с передачи Вильмара Барриоса.

На данный момент «Зенит» идет в лидерах турнирной таблицы, за 8 матчей команда Сергея Семака набрала 17 очков. После победы над «Тамбовом» пока на первое место вышел московский «Спартак», однако у «Зенита» есть матч в запасе.

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