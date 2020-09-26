Дзюба с пенальти удвоил преимущество «Зенита» в матче с «Уфой»

Российский нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба удвоил преимущество команды в матче против «Уфы» в 9-м туре чемпионата России по футболу.

Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, на данный момент счет 2:0 в пользу хозяев поля.

Гол был забит с пенальти на 32 минуте встречи, право на одиннадцатиметровый удар заработал Дуглас Сантос.

Первый мяч в этой встрече был забит на 24-й минуте встречи, это сделал Сердар Азмун с передачи Вильмара Барриоса.