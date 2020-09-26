Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала, какие прыжки будет исполнять в своих программах в сезоне-2020/21, а также оценила выступление на закрытых прокатах в Петербурге.

Слова Константиновой цитирует портал Sport24.

В короткой программе фигуристка исполняет каскад из тройного лутца и тройного тулупа, двойной аксель и тройной флип. «Контент в произвольной практически такой же, какой был в 2018-м году. Рада, что потихоньку собираю все это вместе», — отметила Константинова, добавив, что на тренировках катается неплохо, однако трудно делать выводы без соревновательной практики.

На закрытых прокатах Константинова сделала помарку на флипе в короткой программе, а произвольную программу откатала без серьезных ошибок, падений и степ-аутов. «В протоколе было несколько галок и новых значков q за недокрут ровно в четверть», — отметила Константинова.