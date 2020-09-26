Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 17:56,  26 сентября 2020
ФК "Зенит"
0

«Зенит» обыгрывает «Уфу» после первого тайма, по голу забили Дзюба и Азмун

&#171;Зенит&#187; обыгрывает &#171;Уфу&#187; после первого тайма, по голу забили Дзюба и Азмун
Артём Дзюба. Фото: ФК "Зенит"

Петербургский «Зенит» обыгрывает «Уфу» по итогам первого тайма встречи в рамках 9-го тура Российской Премьер-лиги сезона-2020/21.

Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена», после первого тайма счет 2:0 в пользу хозяев поля.

На 24-й минуте встречи счет был открыт, первый мяч забил иранец Сердар Азмун, результативную передачу на него сделал Вильмар Барриос. Это мяч стал для Азмуна уже пятым в текущем сезоне в РПЛ.

На 32-й минуте Артем Дзюба реализовал пенальти, назначенный после видеоповтора эпизода с падением в штрафной Дугласа Сантоса.

На данный момент «Зенит» идет в лидерах турнирной таблицы, за 8 матчей команда Сергея Семака набрала 17 очков. После победы над «Тамбовом» пока на первое место вышел московский «Спартак», однако у «Зенита» есть матч в запасе.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров