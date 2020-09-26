«Зенит» обыгрывает «Уфу» после первого тайма, по голу забили Дзюба и Азмун

Петербургский «Зенит» обыгрывает «Уфу» по итогам первого тайма встречи в рамках 9-го тура Российской Премьер-лиги сезона-2020/21.

Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена», после первого тайма счет 2:0 в пользу хозяев поля.

На 24-й минуте встречи счет был открыт, первый мяч забил иранец Сердар Азмун, результативную передачу на него сделал Вильмар Барриос. Это мяч стал для Азмуна уже пятым в текущем сезоне в РПЛ.

На 32-й минуте Артем Дзюба реализовал пенальти, назначенный после видеоповтора эпизода с падением в штрафной Дугласа Сантоса.