«Зенит» обыгрывает «Уфу» после первого тайма, по голу забили Дзюба и Азмун

Петербургский «Зенит» обыгрывает «Уфу» по итогам первого тайма встречи в рамках 9-го тура Российской Премьер-лиги сезона-2020/21.
Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена», после первого тайма счет 2:0 в пользу хозяев поля.
На 24-й минуте встречи счет был открыт, первый мяч забил иранец Сердар Азмун, результативную передачу на него сделал Вильмар Барриос. Это мяч стал для Азмуна уже пятым в текущем сезоне в РПЛ.
На 32-й минуте Артем Дзюба реализовал пенальти, назначенный после видеоповтора эпизода с падением в штрафной Дугласа Сантоса.
На данный момент «Зенит» идет в лидерах турнирной таблицы, за 8 матчей команда Сергея Семака набрала 17 очков. После победы над «Тамбовом» пока на первое место вышел московский «Спартак», однако у «Зенита» есть матч в запасе.
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