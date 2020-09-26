Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался о состоянии форварда команды Александра Кокорина.

Слова Тедеско цитирует портал РИА Новости. По словам тренера, Кокорин провел хороший матч против «Тамбова» и выполнил большой объем работы. «Он скоростной игрок, и нам это именно было нужно, чтобы стараться взламывать оборону соперника передачами верхом и низом», — сказал Тедеско.

Тренер отметил, что в первом тайме Кокорин имел отличный момент, чтобы забить дебютный гол за «Спартак» в РПЛ, но немного не хватило.

«Видно в некоторых эпизодах, что ему не хватает физической формы, он ее набирает, мы с пониманием к этому относимся», — сказал Тедеско.

Напомним, Александр Кокорин был заменен в матче с «Тамбовом» на 52-й минуте, «Спартак» выиграл матч со счетом 2:0.