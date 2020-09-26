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  • 19:34,  26 сентября 2020
ФК "Зенит"
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Азмун сделал дубль в матче с «Уфой»

Азмун сделал дубль в матче с &#171;Уфой&#187;
Сердар Азмун. Фото: ФК "Зенит"

Иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун сделал дубль в ворота «Уфы» в матче 9-го тура чемпионата России по футболу.

Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена в Санкт-Петербурге, на данный момент счет в матче 3:0 в пользу «Зенита».

На 61-й минуте Азмун сделал счет в матче крупным, автором результативной передачи стал Артем Дзюба.

Свой первый мяч в этом матче Азмун забил еще на 24-й минуте встречи с передачи Вильмара Барриоса. Также в первом тайме пенальти реализовал Артем Дзюба.

На данный момент «Зенит» идет в лидерах турнирной таблицы, за 8 матчей команда Сергея Семака набрала 17 очков. После победы над «Тамбовом» пока на первое место вышел московский «Спартак», однако у «Зенита» есть матч в запасе.

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