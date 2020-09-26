Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Малком, а также иранский форвард Сердар Азмун вынужденно покинули поле во втором тайме в матче против «Уфы» в 9-м туре РПЛ.

На 52-й минуте встречи Малком покинул поле, его место в составе занял Юрий Жирков.

Сердара Азмуна пришлось увозить с поля на медицинском эвакуаторе на 79-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Андрей Мостовой.

Эксперт телеграм-канала «Спортивная Медицина | Недоэкспертное мнение» Артем Рыженко считает, что у Малкома мог произойти спазм межреберных мышц или сильный ушиб. У Сердара Азмуна подозрение на разрыв ахиллового сухожилия.

Официальная информация по состоянию здоровья игроков поступит уже после окончания встречи. Сейчас счет в игре 4:0 в пользу «Зенита».