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  • 19:35,  26 сентября 2020
ФК "Зенит"
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Дзюба забил второй мяч в ворота «Уфы» на домашнем стадионе

Дзюба забил второй мяч в ворота &#171;Уфы&#187; на домашнем стадионе
Артем Дзюба. Фото: Instagram.

Российский нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил четвертый мяч в ворота «Уфы» в матче 9-го тура Российской Премьер-лиги.

Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Петербурге, на данный момент счет 4:0 в пользу петербургской команды.

Свой второй мяч в этом матче Артем Дзюба забил на 72-й минуте встречи. Автором голевой передачи в этой игре стал полузащитник Александр Ерохин. Первый гол в матче Дзюба забил с пенальти на 32-й минуте игры.

Также дубль в матче оформил иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

На данный момент «Зенит» идет в лидерах турнирной таблицы, за 8 матчей команда Сергея Семака набрала 17 очков. После победы над «Тамбовом» пока на первое место вышел московский «Спартак», однако у «Зенита» есть матч в запасе.

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