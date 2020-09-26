Дзюба забил второй мяч в ворота «Уфы» на домашнем стадионе

Российский нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил четвертый мяч в ворота «Уфы» в матче 9-го тура Российской Премьер-лиги.

Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Петербурге, на данный момент счет 4:0 в пользу петербургской команды.

Свой второй мяч в этом матче Артем Дзюба забил на 72-й минуте встречи. Автором голевой передачи в этой игре стал полузащитник Александр Ерохин. Первый гол в матче Дзюба забил с пенальти на 32-й минуте игры.

Также дубль в матче оформил иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун.