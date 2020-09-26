Российский нападающий «Зенита» Артем Дзюба оформил хет-трик в ворота «Уфы» в матче 9-го тура Российской Премьер-лиги.

Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Петербурге, на данный момент счет 5:0 в пользу петербургской команды.

На 88-й минуте игры Дзюба забил третий по счету матч в этой встрече, автором голевой передачи стал Магомед Оздоев.

Первый гол в матче Дзюба забил с пенальти на 32-й минуте игры. Свой второй мяч в этом матче Артем Дзюба забил на 72-й минуте встречи. Автором голевой передачи в этой игре стал полузащитник Александр Ерохин.

На данный момент «Зенит» идет в лидерах турнирной таблицы, за 8 матчей команда Сергея Семака набрала 17 очков. После победы над «Тамбовом» пока на первое место вышел московский «Спартак», однако у «Зенита» есть матч в запасе.