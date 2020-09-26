Петербургский «Зенит» разгромил «Уфу» в матче 9-го тура чемпионата России по футболу. Игра прошла в Санкт-Петербурге на поле «Газпром-Арены» и завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев.

В первом тайме по голу забили Сердар Азмун (с передачи Вильмара Барриоса) и Артем Дзюба, реализовавший пенальти.

Во втором тайме Артем Дзюба забил еще два мяча, Сердар Азмун отличился один раз, а в добавленное ко второму тайму время отличился Алексей Сутормин. Ассистентами Дзюбы стали Магомед Оздоев и Александр Ерохин, а сам Дзюба сделал голевую передачу на Азмуна.

Победа над «Уфой» помогла «Зениту» набрать 20 очков и вновь вернуться на первое место в турнирной таблице РПЛ и опередить «Спартак» по дополнительным показателям.