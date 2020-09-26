Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят высказался о выступлении в квалификации Гран-при России, десятого этапа сезона-2020 в Формуле-1.

Соревнования проходят на автодроме «Сочи» в Олимпийском парке.

Слова Квята цитирует пресс-служба «Альфа Таури». По мнению россиянина, квалификация в исполнении команды получилась сильной, а сам он доволен результатом.

«Сегодня нам просто не повезло, когда во втором сегменте квалификация была остановлена красными флагами», — отметил Квят, добавив, что если бы сессия не прервалась, то он бы мог пробиться в третий сегмент.

«Сегодня я хорошо чувствовал себя за рулем болида, вчера наш темп тоже был вполне неплохим», — отметил Квят, добавив, что постарается как можно лучше воспользоваться своими шансами и заработать очки.

По итогам квалификации Даниил Квят стал 12-м.