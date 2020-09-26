В независимом орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом Biathlon Integrity Unit (BIU) пояснили временное отстранение российской биатлонистки Екатерины Глазыриной.

Сообщение BIU цитирует агентство ТАСС. «Екатерина Глазырина ранее действительно подвергалась санкциям, однако это дело касается другой информации», — сообщили в организации, добавив, что дополнительных комментариев по этому делу пока дать нельзя.

Напомним, о новом отстранении Екатерины Глазыриной стало известно в четверг, 24 сентября. Биатлонистка подозревается в нарушении антидопинговых правил на основании данных из базы московской лаборатории (LIMS) за 2012-2015 годы. За это Глазырина уже отбывала двухлетнюю дисквалификацию, срок которой истек в начале 2019 года.