Московский ЦСКА сыграет на своем стадионе с «Локомотивом» в рамках девятого тура чемпионата России. Матч состоится 27 сентября в Москве, начало — в 19:00 мск.

ЦСКА

ЦСКА показывают отличную игру на протяжении трёх последних матчей. Именно благодаря этим достижениям «армейцы» вырвались на третью строчку в турнирной сетке РПЛ. И самое главное, отставание от «Спартака» и «Зенита» очень незначительное, всего одно очко.

Многие не верили, но команда показывает хорошую форму и продуктивную результативность. Например, против «Ахмата», «Спартака» и «Уфы» ЦСКА забила во вражеские ворота семь мячей, что является показателем выше среднего.

Масштабные выводы ещё делать рано, считают эксперты, однако руководство и тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в последнее время выстроили очень сильную команду, способную бороться за первенство. Именно благодаря удачным трансферам ЦСКА сейчас сияет, считают аналитики.

Примечательным достижением ещё можно назвать тот факт, то Никола Влашич остался в команде, ведь он является главной составляющей для игры в атаке.

«Локомотив»

«Локомотив» наконец вырвался из серии неудач и в прошлом туре обыграл «Тамбов» со счётом 1:0. Пускай и в тяжёлой борьбе, но победа есть победа.

Именно это позволило «Железнодорожникам» подняться на восьмое место в турнирной таблицы и почувствовать возможный вкус к первому месту. Несмотря на место, отставание от фаворита составляет шесть очков, а команду ещё ждёт больше 20 туров.

Однако потенциальная перспектива никак не влияет на текущую форму игроков. «Локомотив» сейчас очень средняя команда со средними результатами. Единственный позитивный момент команды заключается в том, что оборона у «Железнодорожников» работает на ура, команда мало пропускает или вообще не даёт соперникам забить гол. Вспомним последние три матча.

Прогноз

«Армейцы», в отличие от «железнодорожников», сейчас на ходу. Радуют не только результаты, но и игра ЦСКА. В этом плане к Гончаренко никаких вопросов. Аналитики предлагают взять победу ЦСКА с коэффициентом 2.25.